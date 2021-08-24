Штурм Капітолію: суд виправдав поліцейського, який застрелив протестувальника

Внутрішнє розслідування виправдало поліцейського, який застрелив протестувальника під час штурму Капітолію 6 січня.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на поліцію Капітолію

Дослівно: "Дії офіцера в цьому випадку потенційно врятували членів Палати представників і персонал від серйозних травм і можливої смерті".

Деталі: Поліція Капітолію 23 серпня оголосила результати свого розслідування і встановила, що поліцейський діяв згідно з законом і відповідно до політики відділу поліції у той час, як протестувальник почав пробиратися через зламану частину дверей до приміщення, відомого як лобі спікера.

Офіцеру, імені якого не називають, не будуть призначати покарання, йдеться в заяві.

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