Штурм Капітолію: суд виправдав поліцейського, який застрелив протестувальника
Вівторок, 24 серпня 2021, 02:56
Внутрішнє розслідування виправдало поліцейського, який застрелив протестувальника під час штурму Капітолію 6 січня.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на поліцію Капітолію
Дослівно: "Дії офіцера в цьому випадку потенційно врятували членів Палати представників і персонал від серйозних травм і можливої смерті".
Деталі: Поліція Капітолію 23 серпня оголосила результати свого розслідування і встановила, що поліцейський діяв згідно з законом і відповідно до політики відділу поліції у той час, як протестувальник почав пробиратися через зламану частину дверей до приміщення, відомого як лобі спікера.
Офіцеру, імені якого не називають, не будуть призначати покарання, йдеться в заяві.
Передісторія:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
- Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.