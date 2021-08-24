Штурм Капитолия: суд оправдал полицейского, который застрелил протестующего

Внутреннее расследование оправдало полицейского, который застрелил протестующего во время штурма Капитолия 6 января.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на полицию Капитолия

Дословно: "Действия офицера в этом случае потенциально спасли членов Палаты представителей и персонал от серьезных травм и возможной смерти".

Детали: Полиция Капитолия 23 августа объявила результаты своего расследования и установила о том, что полицейский действовал по закону и в соответствии с политикой отдела полиции в то время, как протестант начал пробираться через сломанную часть двери в помещение, известного как лобби спикера.

Офицеру, имя которого не называется, не будут назначать наказание, говорится в заявлении.

Напомним: