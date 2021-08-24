Штурм Капитолия: суд оправдал полицейского, который застрелил протестующего
Вторник, 24 августа 2021, 02:56
Внутреннее расследование оправдало полицейского, который застрелил протестующего во время штурма Капитолия 6 января.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на полицию Капитолия
Дословно: "Действия офицера в этом случае потенциально спасли членов Палаты представителей и персонал от серьезных травм и возможной смерти".
Детали: Полиция Капитолия 23 августа объявила результаты своего расследования и установила о том, что полицейский действовал по закону и в соответствии с политикой отдела полиции в то время, как протестант начал пробираться через сломанную часть двери в помещение, известного как лобби спикера.
Офицеру, имя которого не называется, не будут назначать наказание, говорится в заявлении.
Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.