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Штурм Капитолия: суд оправдал полицейского, который застрелил протестующего

Вторник, 24 августа 2021, 02:56
Фото: businessinsider

Внутреннее расследование оправдало полицейского, который застрелил протестующего во время штурма Капитолия 6 января.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на полицию Капитолия

Дословно: "Действия офицера в этом случае потенциально спасли членов Палаты представителей и персонал от серьезных травм и возможной смерти".

Детали: Полиция Капитолия 23 августа объявила результаты своего расследования и установила о том, что полицейский действовал по закону и в соответствии с политикой отдела полиции в то время, как протестант начал пробираться через сломанную часть двери в помещение, известного как лобби спикера.

Офицеру, имя которого не называется, не будут назначать наказание, говорится в заявлении.

Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Темы: США
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