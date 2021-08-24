Польща зведе паркан на кордоні з Білоруссю

Польща має намір звести паркан заввишки 2,5 м на кордоні з Білоруссю, аби обмежити потік мігрантів.

Джерело: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у twitter

Пряма мова: "На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 м".

Деталі: Міністр уточнив, що для допомоги прикордонникам залучать ще більшу кількість військових.

Раніше Блащак повідомив про посилення прикордонної охорони з допомогою армії. До кордону з Білоруссю будуть спрямовані понад 900 військовослужбовців, заявив він.

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