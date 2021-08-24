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Польща зведе паркан на кордоні з Білоруссю

Вівторок, 24 серпня 2021, 03:47
Фото: twitter

Польща має намір звести паркан заввишки 2,5 м на кордоні з Білоруссю, аби обмежити потік мігрантів.

Джерело: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у twitter

Пряма мова: "На кордоні з Білоруссю буде побудовано нову міцну огорожу заввишки 2,5 м".

Деталі: Міністр уточнив, що для допомоги прикордонникам залучать ще більшу кількість військових.

Раніше Блащак повідомив про посилення прикордонної охорони з допомогою армії. До кордону з Білоруссю будуть спрямовані понад 900 військовослужбовців, заявив він.

Передісторія:

  • Через велику кількість нелегалів, які перетинають кордон Польщі з боку Білорусі, Варшава створила нові табору під охороною для прийому біженців.
  • Президенти країн Балтії та Польщі під час зустрічі у Києві випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі, та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.

Українська правда
Теми: БілорусьПольща


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