Польша построит забор на границе с Беларусью
Вторник, 24 августа 2021, 03:47
Польша намерена построить забор высотой 2,5 м на границе с Беларусью, чтобы ограничить поток мигрантов.
Источник: министр обороны Польши Мариуш Блащак в twitter
Прямая речь: "На границе с Беларусью будет построена новая прочнуя ограда высотой 2,5 м".
Детали: Министр уточнил, что для помощи пограничникам привлекут еще большее количество военных.
Ранее Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.
Предыстория:
- Из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.
- Президенты стран Балтии и Польши во время встречи в Киеве выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси, и добавили, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.
Украинская правда