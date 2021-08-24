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Польша построит забор на границе с Беларусью

Вторник, 24 августа 2021, 03:47
Фото: twitter

Польша намерена построить забор высотой 2,5 м на границе с Беларусью, чтобы ограничить поток мигрантов.

Источник: министр обороны Польши Мариуш Блащак в twitter

Прямая речь: "На границе с Беларусью будет построена новая прочнуя ограда высотой 2,5 м".

Детали: Министр уточнил, что для помощи пограничникам привлекут еще большее количество военных.

Ранее Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

Предыстория:

  • Из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.
  • Президенты стран Балтии и Польши во время встречи в Киеве выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси, и добавили, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

Украинская правда
Темы: БеларусьПольша
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