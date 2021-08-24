Польша построит забор на границе с Беларусью

Польша намерена построить забор высотой 2,5 м на границе с Беларусью, чтобы ограничить поток мигрантов.

Источник: министр обороны Польши Мариуш Блащак в twitter

Прямая речь: "На границе с Беларусью будет построена новая прочнуя ограда высотой 2,5 м".

Детали: Министр уточнил, что для помощи пограничникам привлекут еще большее количество военных.

Ранее Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

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