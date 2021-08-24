Коронавірус: в Україні 692 нових зараження, найбільше – у Києві

За добу 23 серпня в Україні зафіксували 692 нові випадки коронавірусної хвороби, найбільше заражень – у столиці.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед 692 нових хворих 54 дитини, також захворіли 4 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (132), Одеській (84), Харківській (84), Луганській (62) та Чернівецькій (47) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 410 осіб, летальних випадків – 27. Одужало 345 людей.

Здійснено тестувань за добу – 35 858 (зокрема методом ПЛР – 17 236, методом ІФА – 3 802), досліджень експрес-тестами на антиген – 14 820.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 275 863 особа, летальних випадків – 53 501.

Нагадаємо:

22 серпня в Україні було зафіксовано 610 нових випадків COVID, госпіталізовано 425 осіб, 17 хворих померли і 434 одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП