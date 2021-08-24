Коронавирус: в Украине 692 новых заражения, больше всего – в Киеве
Вторник, 24 августа 2021, 08:16
За сутки 23 августа в Украине зафиксировали 692 новых случая коронавирусной болезни, больше всего заражений – в столице.
Источник: Минздрав
Детали: Среди 692 новых больных 54 ребенка, также заболели 4 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 410 человек, летальных исходов - 27. выздоровели 345 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 275 863 человека, летальных случаев - 53501.
Напомним:
- 22 августа в Украине было зафиксировано 610 новых случаев COVID-19, госпитализированы 425 человек, 17 больных умерли и 434 выздоровели.
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Украинская правда