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За добу більше 70 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусу

Вівторок, 24 серпня 2021, 08:56

У понеділок, 23 серпня, 71 427 людей вакцинували проти COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Так, з 71 427 проведених щеплень одну дозу отримали 28 142 людини, повністю імунізовані - 43 285 людей.

Протягом доби працювали 604 мобільні бригади, 2 321 пункт щеплення та 328 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 5 099 802 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 3 179 661 людина.

Загалом проведено 8 279 461 щеплення.

Нагадаємо:

  • 22 серпня проти коронавірусу в Україні вакцинували 42 715 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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