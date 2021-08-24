За сутки больше 70 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса
Вторник, 24 августа 2021, 08:56
В понедельник, 23 августа, 71 427 людей вакцинировали против COVID-19.
Источник: Минздрав
Детали: Так, из 71 427 проведенных прививок одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы – 43 285 человек.
В течение суток работали 604 мобильные бригады, 2321 пункт прививки и 328 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито уже 5 099 802 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 3 179 661 человек.
Всего проведено 8 279 461 прививки.
Напомним:
- 22 августа против коронавируса в Украине вакцинировали 42 715 человек.
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Украинская правда