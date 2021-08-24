Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За сутки больше 70 тысяч украинцев получили прививки против коронавируса

Вторник, 24 августа 2021, 08:56

В понедельник, 23 августа, 71 427 людей вакцинировали против COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Так, из 71 427 проведенных прививок одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы – 43 285 человек.

В течение суток работали 604 мобильные бригады, 2321 пункт прививки и 328 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито уже 5 099 802 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 3 179 661 человек.

Всего проведено 8 279 461 прививки.

Напомним:

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве впервые прошел речной парад

видеоПорошенко облили зеленкой в центре Киева

фотоВо время торжеств в центре Киева мужчина поджег себя

фотоВ Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Макрон планирует посетить Украину

Все новости...
вакцинация
Делаем по миллиону прививок в неделю – Ляшко
Кипр: за фейк о смерти ребенка от Covid-вакцины 4 людям грозит тюрьма
Вакцина против Covid от Pfizer-BioNTech получила полный допуск в США
Последние новости
18:59
фотоВ сторону ОРДЛО запустили сине-желтые флаги
18:42
ООС: с начала суток тихо, но летал вражеский беспилотник
18:37
В РФ пригрозили последствиями отдельным странам за участие в Крымской платформе
18:35
Цены на нефть стремительно выросли после недельного падения
18:21
В партии Порошенко заявили, что полиция "спрятала" провокатора на Банковой
17:59
фото, видеоВ Киеве впервые прошел речной парад
17:53
Литва предоставила ЕС список белорусских компаний и лиц для введения санкций
17:34
видеоПорошенко облили зеленкой в центре Киева
17:19
Украина и США договорились вести стратегический диалог по вопросам энергетики
16:57
В Германии социал-демократы впервые опередили партию Меркель
Все новости...