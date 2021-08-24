День Незалежності: у Києві тривають останні приготування до урочистостей та параду
У столиці тривають останні приготування перед урочистостями з нагоди Дня Незалежності та парадом військ, що почнеться о 10 годині.
Джерело: Укрінформ
У центрі міста, вздовж Хрещатику, вже зібралися тисячі людей, аби подивитися на парад. Люди продовжують йти безперервним потоком, багато хто у вишиванках, з державними прапорами у руках.
На самому Хрещатику воїни вже шикуються у розрахунки за родами військ. Біля КМДА встановлено невелику сцену з символікою 30-річчя Незалежності. З гучномовця лунає Державний Гімн.
Хрещатиком пройдуть 4 тисячі бійців та техніка. У небо над Києвом підніметься авіація, зокрема найбільший у світі літак – українська Мрія.
О 14 годині пройде також річковий парад на Дніпрі за участю кораблів ВМС України та Державної прикордонної служби.
Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності 24 серпня можна подивитися на телеканалі UA: Перший.
Нагадаємо:
- У вівторок, 24 серпня, у центрі Києва до на багатьох вулицях та площах обмежили рух транспортних засобів.