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День Незалежності: у Києві тривають останні приготування до урочистостей та параду

Вівторок, 24 серпня 2021, 09:20
Фото Дмитра Ларіна, УП

У столиці тривають останні приготування перед урочистостями з нагоди Дня Незалежності та парадом військ, що почнеться о 10 годині.

Джерело: Укрінформ

У центрі міста, вздовж Хрещатику, вже зібралися тисячі людей, аби подивитися на парад. Люди продовжують йти безперервним потоком, багато хто у вишиванках, з державними прапорами у руках.

Київ, 24 серпня
Київ, 24 серпня
Дмитро Ларін

На самому Хрещатику воїни вже шикуються у розрахунки за родами військ. Біля КМДА встановлено невелику сцену з символікою 30-річчя Незалежності. З гучномовця лунає Державний Гімн.

Хрещатиком пройдуть 4 тисячі бійців та техніка. У небо над Києвом підніметься авіація, зокрема найбільший у світі літак – українська Мрія.

О 14 годині пройде також річковий парад на Дніпрі за участю кораблів ВМС України та Державної прикордонної служби.

Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності 24 серпня можна подивитися на телеканалі UA: Перший.

Киев, 24 августа
Київ, 24 серпня
Дмитро Ларін

Нагадаємо:

  • У вівторок, 24 серпня, у центрі Києва до на багатьох вулицях та площах обмежили рух транспортних засобів.

Теми: День НезалежностіКиївсвяткування


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