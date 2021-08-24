Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День Независимости: в Киеве идут последние приготовления к торжествам и параду

Вторник, 24 августа 2021, 09:20
День Независимости: в Киеве идут последние приготовления к торжествам и параду
Фото Дмитрия Ларина, УП

В столице идут последние приготовления перед торжествами по случаю Дня Независимости и парадом войск, который начнется в 10:00.

Источник: Укринформ

Детали: В центре города, вдоль Крещатика, уже собрались тысячи людей, чтобы посмотреть на парад. Люди продолжают идти непрерывным потоком, многие в вышиванках, с государственными флагами в руках.

Киев, 24 августа
Киев, 24 августа
Дмитрий Ларин

На самом Крещатике воины уже выстраиваются в расчеты по родам войск. У КГГА установлена ​​небольшая сцена с символикой 30-летия Независимости. С громкоговорителя звучит Государственный гимн.

По Крещатику пройдут 4 тысячи бойцов и техника. В небо над Киевом поднимется авиация, в том числе крупнейший в мире самолет – украинская Мрия.

В 14 часов пройдет также речной парад на Днепре с участием кораблей ВМС Украины и Государственной пограничной службы.

Онлайн-трансляцию парада ко Дню Независимости 24 августа можно посмотреть на телеканале UA: Перший.

Киев, 24 августа
Киев, 24 августа
Дмитрий Ларин

Напомним:

  • Во вторник, 24 августа, в центре Киева в на многих улицах и площадях ограничили движение транспортных средств.

Темы: День НезависимостиКиевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
День Независимости
Зеленский поздравил Грузию с днем независимости: Оккупант проигрывает
В Молдове в День независимости зафиксировали уже несколько звонков о "минировании"
Минобороны ответило Лукашенко: Желаем такого же "мирного неба", как в Украине
Последние новости
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Все новости...
Реклама: