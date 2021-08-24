День Независимости: в Киеве идут последние приготовления к торжествам и параду

В столице идут последние приготовления перед торжествами по случаю Дня Независимости и парадом войск, который начнется в 10:00.

Источник: Укринформ

Детали: В центре города, вдоль Крещатика, уже собрались тысячи людей, чтобы посмотреть на парад. Люди продолжают идти непрерывным потоком, многие в вышиванках, с государственными флагами в руках.

Киев, 24 августа Дмитрий Ларин

На самом Крещатике воины уже выстраиваются в расчеты по родам войск. У КГГА установлена ​​небольшая сцена с символикой 30-летия Независимости. С громкоговорителя звучит Государственный гимн.

По Крещатику пройдут 4 тысячи бойцов и техника. В небо над Киевом поднимется авиация, в том числе крупнейший в мире самолет – украинская Мрия.

В 14 часов пройдет также речной парад на Днепре с участием кораблей ВМС Украины и Государственной пограничной службы.

Онлайн-трансляцию парада ко Дню Независимости 24 августа можно посмотреть на телеканале UA: Перший.

Киев, 24 августа Дмитрий Ларин

Напомним: