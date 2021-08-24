День Незалежності України: на Хрещатику розпочалися урочистості і парад
Вівторок, 24 серпня 2021, 10:15
У центрі Києва розпочалися офіційні урочистості до Дня Незалежності.
Джерело: трансляція заходу
Деталі: Центральною вулицею столиці пройдуть 4 тисячі бійців та військова техніка, а небо над Києвом підніметься авіація, зокрема найбільший у світі літак – українська Мрія.
О 14 годині пройде річковий парад на Дніпрі за участю кораблів ВМС України та Державної прикордонної служби.
Нагадаємо:
- У вівторок, 24 серпня, у центрі Києва до на багатьох вулицях та площах обмежили рух транспортних засобів.
Українська правда