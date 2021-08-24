Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

День Незалежності України: на Хрещатику розпочалися урочистості і парад

Вівторок, 24 серпня 2021, 10:15
День Незалежності України: на Хрещатику розпочалися урочистості і парад
Фото Ельдара Сарахмана, УП

У центрі Києва розпочалися офіційні урочистості до Дня Незалежності.

Джерело: трансляція заходу

Деталі: Центральною вулицею столиці пройдуть 4 тисячі бійців та військова техніка, а небо над Києвом підніметься авіація, зокрема найбільший у світі літак – українська Мрія.

О 14 годині пройде річковий парад на Дніпрі за участю кораблів ВМС України та Державної прикордонної служби.

Нагадаємо:

  • У вівторок, 24 серпня, у центрі Києва до на багатьох вулицях та площах обмежили рух транспортних засобів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: День Незалежності
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
День Незалежності
Зеленський привітав Грузію із днем незалежності: Окупант програє
У Молдові в День незалежності зафіксували вже кілька дзвінків про "мінування"
Міноборони відповіло Лукашенку: Бажаємо такого ж "мирного неба", як в Україні
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: