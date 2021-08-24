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День Независимости Украины: на Крещатике начались торжества и парад

Вторник, 24 августа 2021, 10:15
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В центре Киева начались официальные торжества ко Дню Независимости.

Источник: трансляция мероприятия

Детали: Ев центральной улице столицы пройдут 4 тысячи бойцов и военная техника, а в небо над Киевом поднимется авиация, в том числе крупнейший в мире самолет - украинский Мечта.

В 14 часов пройдет речной парад на Днепре с участием кораблей ВМС Украины и Государственной пограничной службы.

Напомним:

  • Во вторник, 24 августа, в центре Киева в на многих улицах и площадях ограничили движение транспортных средств.

Украинская правда
Темы: День Независимости
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