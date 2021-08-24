День Независимости Украины: на Крещатике начались торжества и парад

В центре Киева начались официальные торжества ко Дню Независимости.

Источник: трансляция мероприятия

Детали: Ев центральной улице столицы пройдут 4 тысячи бойцов и военная техника, а в небо над Киевом поднимется авиация, в том числе крупнейший в мире самолет - украинский Мечта.

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В 14 часов пройдет речной парад на Днепре с участием кораблей ВМС Украины и Государственной пограничной службы.

Напомним: