День Независимости Украины: на Крещатике начались торжества и парад
Вторник, 24 августа 2021, 10:15
В центре Киева начались официальные торжества ко Дню Независимости.
Источник: трансляция мероприятия
Детали: Ев центральной улице столицы пройдут 4 тысячи бойцов и военная техника, а в небо над Киевом поднимется авиация, в том числе крупнейший в мире самолет - украинский Мечта.
В 14 часов пройдет речной парад на Днепре с участием кораблей ВМС Украины и Государственной пограничной службы.
Напомним:
- Во вторник, 24 августа, в центре Киева в на многих улицах и площадях ограничили движение транспортных средств.
Украинская правда