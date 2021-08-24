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Зеленський запровадив нове свято – День Української державності

Вівторок, 24 серпня 2021, 10:44
Зеленський запровадив нове свято – День Української державності

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях до 30-річчя Незалежності України оголосив про впровадження нового українського свята - Дня Української державності, що відзначатиметься 28 липня.

Джерело: трансляція заходу

Пряма мова Зеленського: "Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається.

Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності – у День хрещення Київської Русі-України".

Деталі: Зеленський після промови підписав відповідний указ.

Глава держави також зазначив, що Україна розпочинає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну та поховані не в Україні.

Довідково: День Хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня — у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Нагадаємо:

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: День НезалежностісвяткуванняЗеленський
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