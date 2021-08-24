Зеленский ввел новый праздник – День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжествах по случаю 30-летия Независимости Украины объявил о создании нового украинского праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля.

Источник: трансляция мероприятия

Прямая речь Зеленского: "Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, которую недаром называют местом, где все начинается.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в День крещения Киевской Руси-Украины".

Детали: Зеленский после речи подписал соответствующий указ.

Глава государства также отметил, что Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, живших для Украины, боровшихся за Украину и похороненных не в Украине.

Справка: День Крещения Киевской Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля - в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Напомним: