В Одесі проходить військово-морський парад до Дня Незалежності України
Вівторок, 24 серпня 2021, 12:31
На честь 30-тої річниці Незалежності України проходить військовий парад не лише у Києві, в Одесі також відбуваються урочистості.
Джерело: трансляція Укрінформу
Деталі: В рамках святкувань відбудуться проходження бойових кораблів та катерів з відпрацюванням показових елементів застосування сил та засобів Військово-морських сил України.
Також у програмі святкування - проліт морської авіації спільно з Повітряними силами ЗСУ, демонстрація фігур пілотажу літаками легкомоторної цивільної авіації, проходження кораблів та катерів країн-партнерів, ДПСУ та яхт Одеської обласної федерації вітрильного спорту.
Нагадаємо:
- Центральною вулицею Києва 24 серпня у День Незалежності йдуть 4 тисячі бійців та військова техніка, а в небо над Києвом піднялася авіація.