В Одесі проходить військово-морський парад до Дня Незалежності України

На честь 30-тої річниці Незалежності України проходить військовий парад не лише у Києві, в Одесі також відбуваються урочистості.

Джерело: трансляція Укрінформу

Деталі: В рамках святкувань відбудуться проходження бойових кораблів та катерів з відпрацюванням показових елементів застосування сил та засобів Військово-морських сил України.

Також у програмі святкування - проліт морської авіації спільно з Повітряними силами ЗСУ, демонстрація фігур пілотажу літаками легкомоторної цивільної авіації, проходження кораблів та катерів країн-партнерів, ДПСУ та яхт Одеської обласної федерації вітрильного спорту.

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