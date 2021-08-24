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В Одесі проходить військово-морський парад до Дня Незалежності України

Вівторок, 24 серпня 2021, 12:31

На честь 30-тої річниці Незалежності України проходить військовий парад не лише у Києві, в Одесі також відбуваються урочистості.

Джерело: трансляція Укрінформу

Деталі: В рамках святкувань відбудуться проходження бойових кораблів та катерів з відпрацюванням показових елементів застосування сил та засобів Військово-морських сил України.

Також у програмі святкування - проліт морської авіації спільно з Повітряними силами ЗСУ, демонстрація фігур пілотажу літаками легкомоторної цивільної авіації, проходження кораблів та катерів країн-партнерів, ДПСУ та яхт Одеської обласної федерації вітрильного спорту.

Нагадаємо:

  • Центральною вулицею Києва 24 серпня у День Незалежності йдуть 4 тисячі бійців та військова техніка, а в небо над Києвом піднялася авіація.

Теми: ОдесаДень Незалежностісвяткуванняпарад


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