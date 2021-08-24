В Одессе проходит военно-морской парад ко Дню Независимости Украины
Вторник, 24 августа 2021, 12:31
В честь 30-й годовщины Независимости Украины военный парад проходит не только в Киеве, но и в Одессе.
Источник: трансляция Укринформа
Детали: В рамках празднований состоятся прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.
Также в программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.
Напомним:
- По центральной улице Киева 24 августа в День Независимости идут 4 тысячи бойцов и военная техника, а в небо над Киевом поднялась авиация.