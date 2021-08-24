В Одессе проходит военно-морской парад ко Дню Независимости Украины

В честь 30-й годовщины Независимости Украины военный парад проходит не только в Киеве, но и в Одессе.

Источник: трансляция Укринформа

Детали: В рамках празднований состоятся прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.

Также в программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

Напомним: