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В Одессе проходит военно-морской парад ко Дню Независимости Украины

Вторник, 24 августа 2021, 12:31

В честь 30-й годовщины Независимости Украины военный парад проходит не только в Киеве, но и в Одессе.

Источник: трансляция Укринформа

Детали: В рамках празднований состоятся прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.

Также в программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, демонстрация фигур пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

Напомним:

  • По центральной улице Киева 24 августа в День Независимости идут 4 тысячи бойцов и военная техника, а в небо над Киевом поднялась авиация.

Темы: ОдессаДень Независимостипразднованияпарад
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