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Рада має зробити День Української державності вихідним – Зеленський

Вівторок, 24 серпня 2021, 14:35

Президент Володимир Зеленський оголосив про впровадження нового свята – Дня Української державності, також він звернувся до Верховної Ради з пропозицією зробити це свято вихідним днем.

Джерело: трансляція урочистого засідання парламенту 24 серпня

Деталі: День Української державності, що відзначатиметься 28 липня, має стати вихідним, якщо ВР за це проголосує.

Пряма мова президента: "Я підписав указ про відзначення Дня Української державності і вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким він має бути вихідним днем".

Що передувало: Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності запровадив в країні нове свято.

Пряма мова: "Ми починаємо відзначати День Української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають місцем, де все починається. Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності – у День хрещення Київської Русі-України".

Українська правда
Теми: святкуванняЗеленськийУкраїна


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