Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада должна сделать День украинской государственности выходным – Зеленский

Вторник, 24 августа 2021, 14:35

Президент Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, также он обратился к Верховной Раде с предложением сделать этот праздник выходным днем.

Источник: трансляция торжественного заседания парламента 24 августа

Детали: День Украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля, должен стать выходным, если ВР за это проголосует.

Прямая речь президента: "Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем".

Что предшествовало: Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости ввел в стране новый праздник.

Прямая речь: "Мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Киевской движении-Украина ".

Украинская правда
Темы: празднованияЗеленскийУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен

трансляцияНа "Олимпийском" проходит концерт ко Дню независимости

Вода в Крым: РФ возбудила дело за "экоцид" со стороны Украины

G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа

В полиции рассказали, кто облил зеленкой Порошенко

фото, видеоВ Киеве впервые прошел речной парад

Все новости...
празднования
В Одессе проходит военно-морской парад ко Дню Независимости Украины
Зеленский ввел новый праздник – День украинской государственности
День Независимости: в Киеве идут последние приготовления к торжествам и параду
Последние новости
23:31
"Суд" в Крыму оставил журналиста Бекирова и 4 активистов в СИЗО
22:55
В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен
22:42
Великобритания, США и еще три страны создадут фонд в поддержку Украины
22:00
трансляцияНа "Олимпийском" проходит концерт ко Дню независимости
21:39
ТКГ проведет заседание 26 августа
21:17
В Токио открылись Паралимпийские игры
20:51
Вода в Крым: РФ возбудила дело за "экоцид" со стороны Украины
20:16
G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа
20:08
фотоУкраина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины против COVID
19:56
США пообещали поддерживать евроатлантический путь Украины
Все новости...