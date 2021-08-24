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Рада должна сделать День украинской государственности выходным – Зеленский

Вторник, 24 августа 2021, 14:35
Рада должна сделать День украинской государственности выходным – Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, также он обратился к Верховной Раде с предложением сделать этот праздник выходным днем.

Источник: трансляция торжественного заседания парламента 24 августа

Детали: День Украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля, должен стать выходным, если ВР за это проголосует.

Прямая речь президента: "Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем".

Что предшествовало: Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости ввел в стране новый праздник.

Прямая речь: "Мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины.

Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Киевской движении-Украина ".

Украинская правда
Темы: празднованияЗеленскийУкраина
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