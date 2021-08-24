Києвом рушив багатотисячний Марш захисників України

Кілька тисяч людей рушили центральними вулицями Києва - Марш захисників пройде від парку Шевченка до Майдану Незалежності.

Джерело: кореспондент Української правди з місця події

Деталі: В ході беруть участь ветерани російсько-української війни з усіх регіонів України.

Колону під національними, кримсько-татарськими і червоно-чорними прапорами супроводжують постійними оплесками під вигуки "Слава україні".

Також, в ході беруть участь родичі загиблих у війні, військові капелани, волонтери та молодіжні націоналістичні організації.

Всередині колони запалили фаєри. Колону супроводжує поліція діалогу.

Також в колоні помічені Білоруські прапори. Люди вигукують "Свободу політв'язням"

Хода проходить мирно без правопорушень.

Голова колони рушила на Інститутську. Колону очолює батько героя Небесної сотні Романа Гурика.

Тут учасники Маршу мають вшанувати память героїв Небесної сотні.

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