Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Києвом рушив багатотисячний Марш захисників України

Вівторок, 24 серпня 2021, 15:33
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Кілька тисяч людей рушили центральними вулицями Києва - Марш захисників пройде від парку Шевченка до Майдану Незалежності.

Джерело: кореспондент Української правди з місця події

 

Деталі: В ході беруть участь ветерани російсько-української війни з усіх регіонів України.

Колону під  національними, кримсько-татарськими і червоно-чорними прапорами супроводжують постійними оплесками під вигуки "Слава україні".

 

Також, в ході беруть участь родичі загиблих у війні, військові капелани, волонтери та молодіжні націоналістичні організації.

Всередині колони запалили фаєри. Колону супроводжує поліція діалогу.

Також в колоні помічені Білоруські прапори. Люди вигукують "Свободу політв'язням"

Хода проходить мирно без правопорушень.

 
 
 

Голова колони рушила на Інститутську. Колону очолює батько героя Небесної сотні Романа Гурика.

Тут учасники Маршу мають вшанувати память героїв Небесної сотні.

Нагадаємо:

Ельдар Сарахман, УП
Теми: святкуванняКиївДень Незалежності


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено

трансляціяНа "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності

Вода в Крим: РФ порушила справу за "екоцид" з боку України

G7 вимагає від "Талібану" дозволити евакуації й після 31 серпня

У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка

фото, відеоУ Києві вперше пройшов річковий парад

Усі новини...
святкування
Рада має зробити День Української державності вихідним – Зеленський
В Одесі проходить військово-морський парад до Дня Незалежності України
Зеленський запровадив нове свято – День Української державності
Останні новини
03:52
Невакцинованих осіб у 29 разів частіше госпіталізують з Covid – дослідження США
03:08
фотоУ Петербурзі затримали активістів за одиночні пікети з нагоди Дня Незалежності України
02:10
відеоНайвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами
01:33
Штат Нью-Йорк вперше очолила жінка
00:57
Суд Німеччини винесе рішення у справі "Північного потоку-2"
00:23
Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян
23:31
"Суд" у Криму залишив журналіста Бекірова і 4 активістів у СІЗО
22:55
У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено
22:42
Британія, США і ще три країни створять фонд на підтримку України
22:00
трансляціяНа "Олімпійському" проходить концерт до Дня незалежності
Усі новини...