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В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины

Вторник, 24 августа 2021, 15:33
В Киеве начался многотысячный Марш защитников Украины
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Несколько тысяч человек идут по центральным улицам Киева - Марш защитников пройдет от парка Шевченко до Майдана Независимости.

Источник: корреспондент Украинской правды с места события

 

Детали: В шествии принимают участие ветераны российско-украинской войны из всех регионов Украины.

Колонну под национальными, крымско-татарскими и красно-черными флагами сопровождают постоянными аплодисментами под возгласы "Слава Украине".

 

Также, в шествии участвуют родственники погибших в войне, военные капелланы, волонтеры и молодежные националистические организации.

Внутри колонны зажгли файеры. Колонну сопровождает полиция диалога.

Также в колонне замечены Белорусские флаги. Люди выкрикивают "Свободу политзаключенным"

Мероприятие проходит мирно без правонарушений.

 
 
 

Голова колонны двинулась на Институтскую. Колонну возглавляет отец героя небесной сотни Романа Гурика. Здесь участники Марша почтут память героев Небесной сотни.

Напомним:

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: празднованияКиевДень Независимости
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