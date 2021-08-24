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Порошенка облили зеленкою в центрі Києва

Вівторок, 24 серпня 2021, 17:34
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва
ілюстративне фото Дмитра Ларіна, УП

Експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, нападника затримали.

Джерело: прессекретар голови Нацполіції Мар'яна Рева у коментарі УП

Деталі: Інцидент трапився близько 17:10.

Порошенка доставлено до відділу поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

За інформацією Реви, по медичну допомогу експрезидент поки не звертався.

Пізніше вона повідомила, що підозрюваного затримали.

Перед інцидентом Порошенко брав участь у Марші захисників у Києві. 

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
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