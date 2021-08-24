Порошенка облили зеленкою в центрі Києва

Експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, нападника затримали.

Джерело: прессекретар голови Нацполіції Мар'яна Рева у коментарі УП

Деталі: Інцидент трапився близько 17:10.

Порошенка доставлено до відділу поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

За інформацією Реви, по медичну допомогу експрезидент поки не звертався.

Пізніше вона повідомила, що підозрюваного затримали.

Перед інцидентом Порошенко брав участь у Марші захисників у Києві.