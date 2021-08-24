Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Вторник, 24 августа 2021, 17:34
Экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали.
Источник: пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева в комментарии УП
Детали: Инцидент произошел около 17:10.
Порошенко доставлен в отделение полиции, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
По информации Ревы, за медицинской помощью экс-президент пока не обращался.
Позже она сообщила, что подозреваемого задержали.
Перед инцидентом Порошенко участвовал в Марше защитников в Киеве.
Катерина Тищенко, УП