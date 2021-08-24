Экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали.

Источник: пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева в комментарии УП

Детали: Инцидент произошел около 17:10.

Порошенко доставлен в отделение полиции, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

По информации Ревы, за медицинской помощью экс-президент пока не обращался.

Позже она сообщила, что подозреваемого задержали.

Перед инцидентом Порошенко участвовал в Марше защитников в Киеве.