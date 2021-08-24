Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка заявили, що поліція "сховала" провокатора на Банковій

Вівторок, 24 серпня 2021, 18:21
У Порошенка заявили, що поліція сховала провокатора на Банковій
фото Дмитра Ларіна, УП

У партії "Європейська солідарність" заявляють, що поліція "сховала" на Банковій провокатора, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Дослівно: "Зафіксоване нами відео свідчить, що поліція повела провокатора на вулицю Банкову і там сховала".

Деталі: Разом з тим, пресслужба поки не оприлюднила вказане відео.

У партії повідомили, що інцидент трапився під час вшанування Порошенком разом з родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля Героїв Небесної Сотні.

"Російські і провладні телеграм-канали повідомили про це одночасно – буквально через хвилину після того, як це сталося", - зазначили в "Євросолідарності".

Пізніше в партії повідомили, що Порошенко одразу після участі у Марші патріотів виступив перед прихильниками на Співочому полі.

Пряма мова Порошенка: "Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій".

Що передувало: Після 17 години у вівторок експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Європейська солідарністьПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Європейська солідарність
Нардеп Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, розгляд відклали
Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч
"Євросолідарність" заявила про тиск у Раді: Гончаренка не пустили за кордон на конференцію
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: