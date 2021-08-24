У Порошенка заявили, що поліція "сховала" провокатора на Банковій

У партії "Європейська солідарність" заявляють, що поліція "сховала" на Банковій провокатора, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Дослівно: "Зафіксоване нами відео свідчить, що поліція повела провокатора на вулицю Банкову і там сховала".

Деталі: Разом з тим, пресслужба поки не оприлюднила вказане відео.

У партії повідомили, що інцидент трапився під час вшанування Порошенком разом з родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля Героїв Небесної Сотні.

"Російські і провладні телеграм-канали повідомили про це одночасно – буквально через хвилину після того, як це сталося", - зазначили в "Євросолідарності".

Пізніше в партії повідомили, що Порошенко одразу після участі у Марші патріотів виступив перед прихильниками на Співочому полі.

Пряма мова Порошенка: "Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій".

Що передувало: Після 17 години у вівторок експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.