У Порошенко заявили, что полиция "спрятала" провокатора на Банковой

В партии "Европейская солидарность" заявляют, что полиция "спрятала" на Банковой провокатора, который облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Дословно: "Зафиксированное нами видео свидетельствует, что полиция повела провокатора на улицу Банковую и там спрятала".

Детали: Вместе с тем, пресс-служба пока не обнародовала указанное видео.

В партии сообщили, что инцидент произошел во время чествования Порошенко вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля Героев Небесной Сотни.

"Российские и провластные телеграмм каналы сообщили об этом сразу – буквально через минуту после того, как это произошло", - отметили в "Евросолидарности".

Позже в партии сообщили, что Порошенко сразу после участия в Марше патриотов выступил перед сторонниками на Певческом поле.

Прямая речь Порошенко: "Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой".

Что предшествовало: После 17 часов во вторник экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, подозреваемого задержали.