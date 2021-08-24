Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка

Вівторок, 24 серпня 2021, 19:08
У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка

Чоловік, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка – уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні під час урочистих заходів у центрі Києва невідомий облив зеленкою експрезидента України. Правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії".

Деталі: За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за  ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Що передувало: Після 17 години у вівторок експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: