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У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка

Вівторок, 24 серпня 2021, 19:08

Чоловік, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка – уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні під час урочистих заходів у центрі Києва невідомий облив зеленкою експрезидента України. Правоохоронці негайно зупинили порушника та доставили до Печерського управління поліції.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії".

Деталі: За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за  ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нападнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Що передувало: Після 17 години у вівторок експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.

Українська правда
Теми: Порошенкополіція


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