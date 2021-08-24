В полиции рассказали, кто облил зеленкой Порошенко
Вторник, 24 августа 2021, 19:08
Мужчина, который облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко – уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева неизвестный облил зеленкой экс-президента Украины. Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции.
Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия".
Детали: По данному факту следователем Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Нападавшему грозит до пяти лет ограничения свободы.
Украинская правда