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В полиции рассказали, кто облил зеленкой Порошенко

Вторник, 24 августа 2021, 19:08
В полиции рассказали, кто облил зеленкой Порошенко

Мужчина, который облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко – уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева неизвестный облил зеленкой экс-президента Украины. Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия".

Детали: По данному факту следователем Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Нападавшему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Украинская правда

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Темы: Порошенкополиция
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