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Україна отримала від Польщі 650 тисяч доз вакцини проти COVID

Вівторок, 24 серпня 2021, 20:08
Facebook Ляшка

Україна отримала від Польщі 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca, а також інші засоби для боротьби з коронавірусом.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook

 
фото з Facebook Ляшка

Дослівно: "Дякую уряду Польщі та пану президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19".

Деталі: За словами Ляшка, 650 тисяч вакцини AstraZeneca вже розвезено у регіони.

Засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори найближчими днями також доставлять у медичні заклади, зазначив він.

 

Українська правда
Теми: ПольщаЛяшко Вікторвакцинація


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