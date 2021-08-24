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Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины против COVID

Вторник, 24 августа 2021, 20:08
Facebook Ляшко

Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca, а также другие средства для борьбы с коронавирусом.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

 
фото с Facebook Ляшко

Дословно: "Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19".

Детали: По словам Ляшко, 650 тысяч вакцины AstraZeneca уже развезено в регионы.

Средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы в ближайшие дни также доставят в медицинские учреждения, отметил он.

 

Украинская правда
Темы: ПольшаЛяшко Викторвакцинация
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