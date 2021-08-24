У Токіо відкрилися Паралімпійські ігри

У столиці Японії Токіо відкрилися XVI літні Паралімпійські ігри.

Джерело: Kyodo news

Деталі: В іграх беруть участь рекордні 4 403 спортсмени зі 161 країни і регіону.

Змагання триватимуть з 24 серпня до 5 вересня.

У Паралімпійських іграх буде розіграно 539 медалей з 22 видів спорту. Тхеквондо і бадмінтон були додані в програму вперше.

"Я оголошую про відкриття Паралімпійських ігор у Токіо-2020", - сказав імператор Японії Нарухіто на Національному стадіоні.

Відзначається, що стадіон, розрахований на 68 тисяч осіб, був майже порожнім, оскільки лише VIP-персони могли бути присутніми на відкритті в якості запобіжного заходу проти поширення коронавірусу.

Довідково: У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. Девіз національної паралімпійської збірної команди України "Ваша підтримка – наша перемога!".

Нагадаємо: Нещодавно у Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.