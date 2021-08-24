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В Токио открылись Паралимпийские игры

Вторник, 24 августа 2021, 21:17
В Токио открылись Паралимпийские игры
paralympic.org

В столице Японии Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры.

Источник: Kyodo news

Детали: В играх принимают участие рекордные 4 403 спортсмена из 161 страны и региона.

Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября.

В Паралимпийских играх будет разыграно 539 медалей по 22 видам спорта. Тхэквондо и бадминтон были добавлены в программу впервые.

"Я объявляю об открытии Паралимпийских игр в Токио-2020", - сказал император Японии Нарухито на Национальном стадионе.

Отмечается, что стадион, рассчитанный на 68000 человек, был почти пустым, поскольку только VIP-персоны могли присутствовать на открытии в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

Справка: В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Девиз национальной паралимпийской сборной команды Украины "Ваша поддержка - наша победа!".

Напомним: Недавно в Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них получили 19 медалей.

Украинская правда

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Темы: ПаралимпиадаЯпония
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