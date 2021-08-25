Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян

Середа, 25 серпня 2021, 00:23
CBS News

Сполучені Штати евакуювали з Афганістану понад 4 тисячі власників американських паспортів та їх сімей.

Джерело: Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Держдепу

Пряма мова: "Ми очікуємо, що ця кількість буде продовжувати зростати найближчим часом".

Деталі: Вказані цифри представлені із затримкою, оскільки США зосереджені на тому, щоб вивести людей з Кабула якомога швидше.

Нагадаємо:

  • США розраховують закінчити евакуацію і залишити аеропорт Кабула до 31 серпня.
  • Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.

Теми: АфганістанСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУкраїні "знадобиться 20 років роботи" для членства в ЄС – президентка Естонії

Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб

Кучма назвав причини окупації Криму

відеоНайвищий у світі хмарочос засяяв синьо-жовтими кольорами

Суд Німеччини винесе рішення у справі "Північного потоку-2"

У День незалежності загинув український воїн, ще одного поранено

Усі новини...
Афганістан
G7 вимагає від "Талібану" дозволити евакуації й після 31 серпня
В ООН заявляють про численні злочини талібів, включно з масовими стратами
Airbnb пропонує безкоштовне житло для 20 тисяч біженців з Афганістану
Останні новини
10:32
УЗ уклала договір із Deutsche Bahn: німці можуть взяти в управління пасажирські перевезення
10:31
фотоАвтобус перевернувся вночі у Києві, постраждали 8 осіб
10:31
Про статус біженця попросили вже 65 афганців, яких евакуювала Україна
10:09
Президентка Естонії вважає, що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території
09:54
Кучма не відповів, чи Путін убивця, і радить не питати це у Зеленського
09:53
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
09:26
відеоУкраїні "знадобиться 20 років роботи" для членства в ЄС – президентка Естонії
09:13
Синоптики попереджають про грози
08:57
У Франції запевнили, що підозрілі люди серед евакуйованих із Кабула – поодинокі
08:51
Понад 20 тисяч українців зробили щеплення проти COVID у День Незалежності
Усі новини...