Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян

Середа, 25 серпня 2021, 00:23
Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян
CBS News

Сполучені Штати евакуювали з Афганістану понад 4 тисячі власників американських паспортів та їх сімей.

Джерело: Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Держдепу

Пряма мова: "Ми очікуємо, що ця кількість буде продовжувати зростати найближчим часом".

Деталі: Вказані цифри представлені із затримкою, оскільки США зосереджені на тому, щоб вивести людей з Кабула якомога швидше.

Нагадаємо:

  • США розраховують закінчити евакуацію і залишити аеропорт Кабула до 31 серпня.
  • Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.

Теми: АфганістанСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: