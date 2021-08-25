Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян

Сполучені Штати евакуювали з Афганістану понад 4 тисячі власників американських паспортів та їх сімей.

Джерело: Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Держдепу

Пряма мова: "Ми очікуємо, що ця кількість буде продовжувати зростати найближчим часом".

Деталі: Вказані цифри представлені із затримкою, оскільки США зосереджені на тому, щоб вивести людей з Кабула якомога швидше.

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