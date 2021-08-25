Евакуація з Афганістану: США вивезли понад 4 тисячі своїх громадян
Середа, 25 серпня 2021, 00:23
Сполучені Штати евакуювали з Афганістану понад 4 тисячі власників американських паспортів та їх сімей.
Джерело: Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Держдепу
Пряма мова: "Ми очікуємо, що ця кількість буде продовжувати зростати найближчим часом".
Деталі: Вказані цифри представлені із затримкою, оскільки США зосереджені на тому, щоб вивести людей з Кабула якомога швидше.
Нагадаємо:
- США розраховують закінчити евакуацію і залишити аеропорт Кабула до 31 серпня.
- Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.