Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эвакуация из Афганистана: США вывезли более 4 тысяч своих граждан

Среда, 25 августа 2021, 00:23
Эвакуация из Афганистана: США вывезли более 4 тысяч своих граждан
CBS News

Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов и их семей.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа

Прямая речь: "Мы ожидаем, что это количество будет продолжать расти в ближайшее время".

Детали: Указанные цифры представлены с задержкой, поскольку США сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно скорее.

Напомним:

  • США рассчитывают закончить эвакуацию и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: