Эвакуация из Афганистана: США вывезли более 4 тысяч своих граждан

Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов и их семей.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа

Прямая речь: "Мы ожидаем, что это количество будет продолжать расти в ближайшее время".

Детали: Указанные цифры представлены с задержкой, поскольку США сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно скорее.

Напомним: