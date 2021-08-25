Эвакуация из Афганистана: США вывезли более 4 тысяч своих граждан
Среда, 25 августа 2021, 00:23
Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов и их семей.
Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа
Прямая речь: "Мы ожидаем, что это количество будет продолжать расти в ближайшее время".
Детали: Указанные цифры представлены с задержкой, поскольку США сосредоточены на том, чтобы вывести людей из Кабула как можно скорее.
Напомним:
- США рассчитывают закончить эвакуацию и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа.