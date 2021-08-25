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Штат Нью-Йорк вперше очолила жінка

Середа, 25 серпня 2021, 01:33
Штат Нью-Йорк вперше очолила жінка
Today

Представниця Демократичної партії Кеті Гочул стала першою жінкою-губернатором Нью-Йорка.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Гочул склала присягу губернатора під час короткої приватної церемонії в Капітолії штату Нью-Йорк під наглядом головної судді штату Джанет Діфіоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, що я впораюся з цим завданням. І я справді пишаюся тим, що обрана губернатором, і я не підведу їх", – сказала Гочул.

До цього 62-річна Гочул з 2015 по 2021 рік була віцегубернаторкою штату Нью-Йорк.

Попередник Гочул Ендрю Куомо пішов у відставку, після того як було встановлено, що він сексуально домагався декількох жінок, більшість з яких працювали на нього.

Теми: США
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