Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина
Среда, 25 августа 2021, 01:33
Представительница Демократической партии Кэти Гочул стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка.
Источник: The Associated Press
Детали: Гочул приняла присягу губернатора во время короткой частной церемонии в Капитолии штата Нью-Йорк под наблюдением главной судьи штата Джанет Дифиоре.
"Я скажу жителям Нью-Йорка, я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что стала губернатором, и я не подведу их", – сказала Гочул.
До этого 62-летняя Гочул с 2015 по 2021 год была вице-губернатором штата Нью-Йорк.
Предшественник Гочул Эндрю Куомо ушел в отставку, после того как было установлено, что он сексуально домогался нескольких женщин, большинство из которых работали на него.