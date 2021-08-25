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Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина

Среда, 25 августа 2021, 01:33
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Представительница Демократической партии Кэти Гочул стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка.

Источник: The Associated Press

Детали: Гочул приняла присягу губернатора во время короткой частной церемонии в Капитолии штата Нью-Йорк под наблюдением главной судьи штата Джанет Дифиоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что стала губернатором, и я не подведу их", – сказала Гочул.

До этого 62-летняя Гочул с 2015 по 2021 год была вице-губернатором штата Нью-Йорк.

Предшественник Гочул Эндрю Куомо ушел в отставку, после того как было установлено, что он сексуально домогался нескольких женщин, большинство из которых работали на него.

Темы: США
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