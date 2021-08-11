Губернатор Нью-Йорку подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях

Губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо пішов у відставку, після того як було встановлено, що він сексуально домагався декількох жінок, більшість з яких працювали на нього.

Джерело: The Guardian

Деталі: Розслідування щодо Куомо провів генеральний прокурор штату Летиція Джеймс.

Губернатор зробив публічну заяву про те, що він йде у відставку, і сказав, що його відставка набере чинності через 14 днів. Куомо розкритикував звіт генерального прокурора і попередив жителів Нью-Йорку про небезпеки "упередженості або відсутності справедливості в системі правосуддя", потім сказав, що вважає свою поведінку прийнятною, але визнав, що 11 жінок були, ймовірно, "щиро ображені" і вибачився.

Повідомляється, що Куомо втратив підтримку партійного істеблішменту: президент США Джо Байден закликав його піти у відставку, аналогічні вимоги висунула спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Віце-губернатор Нью-Йорку Кеті Хочул назвала поведінку Куомо "огидною і незаконною". Тепер вона стане першою жінкою, яка очолила штат Нью-Йорк.

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