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Губернатор Нью-Йорку подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях

Середа, 11 серпня 2021, 02:45
Губернатор Нью-Йорку подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях

Губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо пішов у відставку, після того як було встановлено, що він сексуально домагався декількох жінок, більшість з яких працювали на нього.

Джерело: The Guardian

Деталі: Розслідування щодо Куомо провів генеральний прокурор  штату Летиція Джеймс.

Губернатор зробив публічну заяву про те, що він йде у відставку, і сказав, що його відставка набере чинності через 14 днів. Куомо  розкритикував звіт генерального прокурора і попередив  жителів Нью-Йорку про небезпеки "упередженості або відсутності справедливості в системі правосуддя", потім сказав, що вважає свою поведінку прийнятною, але визнав, що 11 жінок були, ймовірно, "щиро ображені" і вибачився.

Повідомляється, що Куомо  втратив підтримку партійного істеблішменту: президент США Джо Байден закликав його  піти у відставку, аналогічні вимоги висунула спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Віце-губернатор Нью-Йорку Кеті Хочул  назвала поведінку Куомо "огидною  і незаконною". Тепер вона стане першою жінкою, яка очолила штат Нью-Йорк.

Передісторія:

  • 3 серпня Летиція Джеймс після п’яти місяців розслідування оголосила, що Куомо сексуально домагався 11 жінок.
  • Куомо відкидав звинувачення.
  • Повідомлялося, що він не планує звільнятися. 
  • Джо Байден заявив, що Куомо повинен подати у відставку.

"Українська правда" у Threads

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