Евакуація з Афганістану: Байден поспішає через "загрози нападів бойовиків"

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.

Джерело: Reuters

Деталі: Проте Байден залишає відкритим питання щодо продовження цього терміну, зазначивши, що досягнення цієї мети залежить від співпраці з боку талібів.

У своєму виступі у Білому домі Байден сказав, що Сполучені Штати намагаються дотриматись встановленого терміну, оскільки зростає стурбованість щодо загрози нападів бойовиків.

"Чим швидше ми зможемо закінчити, тим краще, - сказав Байден. - Кожен день операцій створює додатковий ризик для наших військ".

Байден повідомив, що він попросив Пентагон та Державний департамент розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб продовжити термін, якщо це виявиться необхідним.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб евакуювати тисячі афганців, які врешті-решт мають право на отримання статусу біженця. Сполучені Штати виконають свою роль", - сказав він.

Двоє американських чиновників, виступаючи на умовах анонімності, заявили, що зростає занепокоєння з приводу терористів-смертників у аеропорту Кабула, який є переповненим охочими покинути Афганістан.

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