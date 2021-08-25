Эвакуация из Афганистана: Байден спешит из-за "угрозы нападений боевиков"
Президент США Джо Байден заявил во вторник, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
Источник: Reuters
Детали: Однако Байден оставляет открытым вопрос о продлении этого срока, отметив, что достижение этой цели зависит от сотрудничества со стороны талибов.
В своем выступлении в Белом доме Байден сказал, что Соединенные Штаты пытаются соблюсти установленный срок, поскольку растет обеспокоенность относительно угрозы нападений боевиков.
"Чем быстрее мы сможем закончить, тем лучше, - сказал Байден. - Каждый день операций создает дополнительный риск для наших войск".
Байден сообщил, что он попросил Пентагон и Государственный департамент разработать планы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы продлить срок, если это окажется необходимым.
"Мы все должны работать вместе, чтобы эвакуировать тысячи афганцев, которые, в конце концов, имеют право на получение статуса беженца. Соединенные Штаты выполнят свою роль", - сказал он.
Два американских чиновника, выступая на условиях анонимности, заявили, что растет беспокойство по поводу террористов-смертников в аэропорту Кабула, который переполнен желающими покинуть Афганистан.
Напомним:
- США рассчитывают закончить эвакуацию и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа.