Кучма назвав причини окупації Криму

2-й президент незалежної України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися".

Джерело: Кучма, цитує Українська правда

Пряма мова: "Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією.

Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли".

А от окупація – це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися.

Що ж до причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору.

Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія".

Передісторія: