Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кучма назвав причини окупації Криму

Середа, 25 серпня 2021, 06:25
Фото: пресслужба Леоніда Кучми

2-й президент незалежної України Леонід Кучма вважає, що "окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися".

Джерело: Кучма, цитує Українська правда

Пряма мова: "Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією.

Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли".

А от окупація – це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна лише обурюватися, але як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися.

Що ж до причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору.

Могли й не переходити, звичайно. Могли скласти зброю та задкувати аж до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було б. А була б одна велика Малоросія".

Передісторія:

  • В лютому-березні 2014 року Росія окупувала українську автономну республіку Крим, скориставшись зі зміни влади у Києві та прикрившись незаконним референдумом, що пройшов під наглядом військових РФ.

Українська правда
Теми: КучмаКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Смерть мера Кривого Рогу: над будинком місяць літали дрони – адвокат

"Слуга народу" вважає зрадою відмову Котляра очолити Кривий Ріг

фото, відеоЕксглава ВР Криму, який підтримав окупацію, досі має звання "Герой України"

Україна здобула перше "золото" на Паралімпіаді

Кремль відреагував на поразку "Північного потоку-2" в німецькому суді

"Північний потік-2" програв суд в Німеччині щодо звільнення від правил ЄС

Усі новини...
Кучма
Як бачать 30 років Незалежності глави держави. Розповідає Леонід Кучма 
176 міжконтинентальних ракет і одна поразка у Будапешті: Як Україна залишилась без ядерної зброї
Оцінка президентів: найбільше довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму
Останні новини
16:18
Меркель визнала неправильну оцінку подій в Афганістані
16:17
В Одесі напали на волонтера прайду – хотіли зірвати бандану з веселкою
15:57
Законопроєкт про непрямі методи визначення доходів може з'явитись до кінця року
15:51
Рятувальна служба попереджає: частину України накриє негода
15:48
Кіберполіція викрила піратський онлайн-кінотеатр: один з найбільших в інтернеті
15:29
"Там палає": Кулеба про реакцію Росії на саміт Кримської платформи
15:26
Міністр фінансів задоволений роботою Податкової, до Митниці "є питання"
15:11
Смерть мера Кривого Рогу: над будинком місяць літали дрони – адвокат
15:07
Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає діалогу з МВФ - міністр
14:54
"Слуга народу" вважає зрадою відмову Котляра очолити Кривий Ріг
Усі новини...