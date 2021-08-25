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Кучма назвал причины оккупации Крыма

Среда, 25 августа 2021, 06:25
Кучма назвал причины оккупации Крыма
Фото: пресс-служба Леонида Кучмы

2-й президент независимой Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".

Источник: Кучма, цитирует Украинская правда

Прямая речь: "Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, а не аннексией, а оккупацией.

Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели".

А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться.

Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению.

Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия".

Предыстория:

  • В феврале-марте 2014 года Россия оккупировала украинскую автономную республику Крым, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись незаконным референдумом, который прошел под наблюдением военных РФ.

Украинская правда

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Темы: КучмаКрым
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