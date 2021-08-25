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Україні "знадобиться 20 років роботи" для членства в ЄС – президентка Естонії

Середа, 25 серпня 2021, 09:26
Україні знадобиться 20 років роботи для членства в ЄС – президентка Естонії
Європейська правда

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Європейському Союзу варто було б бути сміливішим у питанні розширення, але Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. 

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії - ред)", - зазначила Керсті Кальюлайд. 

Президентка Естонії зазначила, що сама є прихильником просто розширення, але це забере дуже багато часу.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете до цієї готовності… Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!", - наголосила Кальюлайд.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС. 

"Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота", – підкреслила президентка Естонії.

Повну версію інтерв’ю незабаром читайте на "Європейській правді".

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Теми: ЄСєвроінтеграціяЕстоніясудреформи
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