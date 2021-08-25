Украине "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС – президент Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии – ред)", – отметила Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии отметила, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", –подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии, возможно, на евроинтеграционном пути помог бы некий промежуточный этап, а их экономики уже и сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", – подчеркнула президент Эстонии.

Полную версию интервью вскоре читайте на "Европейской правде".