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На Львівщині 3 людини загинули у нічній автотрощі

Середа, 25 серпня 2021, 11:31
На Львівщині 3 людини загинули у нічній автотрощі

Пізно ввечері 24 серпня на Львівщині зіткнулися два легкові автомобілі "Volkswagen CC" та "Volkswagen Golf", внаслідок аварії загинули 3 людини.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій 

Деталі: Надзвичайники отримали інформацію про аварію в селі Попелі Дрогобицького району 24 серпня о 23 год. 05 хв.

Внаслідок ДТП в автомобілі "Volkswagen Golf" загинуло 3 особи, з них 1 дитина: водій, 1981 року народження, пасажирка 2005 року народження та пасажир, 2001 року народження.

Травми отримали 7 осіб, з них 2 дітей.

В автомобілі "Volkswagen Golf" травмовано 2 пасажирів, 2002 років народження та пасажирку 2004 року народження.

В автомобілі "Volkswagen CC" травмовано водія 2002 року народження, пасажира 1999 року народження та 2 пасажирок 2002 і 2003 років народження.

 

Потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Дрогобицьку центральну міську лікарню. 

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Українська правда

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Теми: ЛьвівДТПаварія
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