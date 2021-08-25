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На Львовщине 3 человека погибли в аварии

Среда, 25 августа 2021, 11:31

Поздно вечером 24 августа на Львовщине столкнулись два легковых автомобиля "Volkswagen CC" и "Volkswagen Golf", в результате аварии погибли 3 человека.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Чрезвычайники получили информацию об аварии в селе Попели Дрогобычского района 24 августа в 23 ч. 05 мин.

В результате ДТП в автомобиле "Volkswagen Golf" погибли 3 человека, из них 1 ребенок: водитель, 1981 года рождения, пассажирка 2005 года рождения и пассажир, 2001 года рождения.

Травмы получили 7 человек, из них 2 детей.

В автомобиле "Volkswagen Golf" травмированы 2 пассажира, 2002 г. рождения и пассажирка 2004 года рождения.

В автомобиле "Volkswagen CC" травмирован водитель 2002 года рождения, пассажир 1999 года рождения и 2 пассажирки 2002 и 2003 гг. рождения.

 

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Дрогобычскую центральную городскую больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются правоохранители.

Украинская правда
Темы: ЛьвовДТПавария
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