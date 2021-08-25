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Україна здобула перше "золото" на Паралімпіаді

Середа, 25 серпня 2021, 13:41
Фото suspilne.media

Плавчиня Єлизавета Мерешко здобула першу золоту медаль для України на Паралімпійських Іграх у Токіо на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Джерело: Суспільне

Деталі: Ще одну медаль – бронзу – виборола українка Анна Гонтар.

Мерешко фінішувала з часом 33.11 сек, випередивши на 0.04 сек американку Елізабет Маркс.

17-річна Гонтар фінішувала третьою з часом 33.40.

Ще одна українка – Вікторія Савцова – закінчила фінал на п'ятому місці.

Також Паралімпійська збірна України здобула другу нагороду у фехтуванні на візках – 22-річний Артем Манько виграв "срібло".

Для довідки: 29-річна Мерешко – параатлетка з церебральним паралічем. Вона з Херсона і виступає у параплаванні.

Мерешко – чотириразова чемпіонка Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині. Також має в активі бронзову медаль у естафеті 4х50 метрів вільним стилем.

5-разова чемпіонка світу та 9-разова чемпіонка Європи.

Артем Манько представляє Черкаси. Він – дворазовий чемпіон світу з фехтування на шаблях у командній першості, бронзовий призер чемпіонату Європи з фехтування на шаблях у командній першості.

Паралімпійські ігри в Токіо є дебютними для фехтувальника.

Манько фехтує на всіх трьох видах зброї – на шаблі, шпазі та рапірі.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Україна здобула перші медалі на Паралімпіаді-2020: бронзу виграла фехтувальниця Євгенія Бреус, срібло здобув плавець Антон Коль.

Теми: Паралімпіада


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