Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина выиграла первое "золото" на Паралимпиаде

Среда, 25 августа 2021, 13:41
Фото suspilne.media

Пловчиха Елизавета Мерешко получила первую золотую медаль для Украины на Паралимпийских Играх в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем.

Источник: Общественное

Детали: Еще одну медаль – бронзу – завоевала украинка Анна Гонтар.

Мерешко финишировала со временем 33.11 сек, опередив на 0.04 сек американку Элизабет Маркс.

17-летняя Гонтар финишировала третьей со временем 33.40.

Еще одна украинка – Виктория Савцова – финишировала пятой.

Также Паралимпийская сборная Украины получила вторую награду в фехтовании на колясках – 22-летний Артем Манько выиграл "серебро".

Для справки: 29-летняя Мерешко – параатлетка с церебральным параличом. Она из Херсона и выступает в параплаванни.

Мерешко – четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Также в активе имеет бронзовую медаль в эстафете 4х50 метров вольным стилем.

5-кратная чемпионка мира и 9-кратная чемпионка Европы.

Артем Манько представляет Черкассы. Он – двукратный чемпион мира по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию на саблях в командном первенстве.

Паралимпийские игры в Токио дебютные для фехтовальщика.

Манько фехтует на всех трех видах оружия – на сабле, шпаге и рапире.

Предыстория: 

Темы: Паралимпиада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Медведчук заявил, что Украина использует российский газ

Чехия открылась для вакцинированных туристов из Украины

Украинская призерка Олимпиады отдала подаренную квартиру тренеру

инфографикаУкраина в первый день Паралимпиады завоевала сразу 8 медалей

дополненоКиберполиция разоблачила пиратский онлайн-кинотеатр: один из крупнейших в интернете

Все новости...
Паралимпиада
Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020
В Токио открылись Паралимпийские игры
Рада увеличила на 600 миллионов расходы на зарплаты судей: деньги забрали у паралимпийцев
Последние новости
00:53
"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов
00:32
Турция начала выводить войска из Афганистана
23:56
В Афганистане остается около 1500 американцев – Госдеп
23:36
Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать
22:46
Навальный оценил вероятность его убийства в тюрьме
21:57
Швейцария передала 1,5 млн тестов на COVID-19 для жителей Донбасса
21:43
Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине
21:14
Новости экономики: изменения в пассажирских перевозках, работа над законом о сомнительных доходах
21:11
Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации
21:10
Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"
Все новости...