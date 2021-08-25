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Украина выиграла первое "золото" на Паралимпиаде

Среда, 25 августа 2021, 13:41
Украина выиграла первое золото на Паралимпиаде
Фото suspilne.media

Пловчиха Елизавета Мерешко получила первую золотую медаль для Украины на Паралимпийских Играх в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем.

Источник: Общественное

Детали: Еще одну медаль – бронзу – завоевала украинка Анна Гонтар.

Мерешко финишировала со временем 33.11 сек, опередив на 0.04 сек американку Элизабет Маркс.

17-летняя Гонтар финишировала третьей со временем 33.40.

Еще одна украинка – Виктория Савцова – финишировала пятой.

Также Паралимпийская сборная Украины получила вторую награду в фехтовании на колясках – 22-летний Артем Манько выиграл "серебро".

Для справки: 29-летняя Мерешко – параатлетка с церебральным параличом. Она из Херсона и выступает в параплаванни.

Мерешко – четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Также в активе имеет бронзовую медаль в эстафете 4х50 метров вольным стилем.

5-кратная чемпионка мира и 9-кратная чемпионка Европы.

Артем Манько представляет Черкассы. Он – двукратный чемпион мира по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию на саблях в командном первенстве.

Паралимпийские игры в Токио дебютные для фехтовальщика.

Манько фехтует на всех трех видах оружия – на сабле, шпаге и рапире.

Предыстория: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Паралимпиада
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