Україна в перший день Паралімпіади виборола одразу 8 медалей
Середа, 25 серпня 2021, 17:19
1 золоту, 5 срібних і 2 бронзові медалі виборола збірна України у перший день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.
Джерело: Національний олімпійський комітет у Facebook
Деталі: Медалі отримали:
- Золото - Єлизавета Мерешко (плавання, 50 м вільним стилем) з рекордом Паралімпійських ігор;
- Срібло - Артем Манько (фехтування на візках, шабля);
- Срібло - Олена Федота (фехтування на візках, шабля);
- Срібло - Антон Коль (плавання, 100 м на спині);
- Срібло - Максим Крипак (плавання, 50 м вільним стилем);
- Срібло - Олексій Вірченко (плавання, 100 м батерфляєм);
- Бронза - Анна Гонтар (плавання, 50 м вільним стилем);
- Бронза - Євгенія Бреус (фехтування на візках, шабля).
У НОК називають такий старт "блискучим".
Наразі збірна України на 5 місці у загальному заліку змагань.
Нагадаємо: Золота призерка 29-річна Мерешко є параатлеткою з церебральним паралічем. Вона фінішувала з часом 33,11 сек, випередивши на 0,04 сек американку Елізабет Маркс. 17-річна Гонтар фінішувала третьою з часом 33,40.
Українська правда