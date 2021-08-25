Україна в перший день Паралімпіади виборола одразу 8 медалей

1 золоту, 5 срібних і 2 бронзові медалі виборола збірна України у перший день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.

Джерело: Національний олімпійський комітет у Facebook

Деталі: Медалі отримали:

Золото - Єлизавета Мерешко (плавання, 50 м вільним стилем) з рекордом Паралімпійських ігор;

Срібло - Артем Манько (фехтування на візках, шабля);

Срібло - Олена Федота (фехтування на візках, шабля);

Срібло - Антон Коль (плавання, 100 м на спині);

Срібло - Максим Крипак (плавання, 50 м вільним стилем);

Срібло - Олексій Вірченко (плавання, 100 м батерфляєм);

Бронза - Анна Гонтар (плавання, 50 м вільним стилем);

Бронза - Євгенія Бреус (фехтування на візках, шабля).

У НОК називають такий старт "блискучим".

Наразі збірна України на 5 місці у загальному заліку змагань.

Нагадаємо: Золота призерка 29-річна Мерешко є параатлеткою з церебральним паралічем. Вона фінішувала з часом 33,11 сек, випередивши на 0,04 сек американку Елізабет Маркс. 17-річна Гонтар фінішувала третьою з часом 33,40.