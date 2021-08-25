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Україна в перший день Паралімпіади виборола одразу 8 медалей

Середа, 25 серпня 2021, 17:19
Українська збірна паралімпійців. Фото: Офіс президента

1 золоту, 5 срібних і 2 бронзові медалі виборола збірна України у перший день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.

Джерело: Національний олімпійський комітет у Facebook

Деталі: Медалі отримали:

  • Золото - Єлизавета Мерешко (плавання, 50 м вільним стилем) з рекордом Паралімпійських ігор;
  • Срібло - Артем Манько (фехтування на візках, шабля);
  • Срібло - Олена Федота (фехтування на візках, шабля);
  • Срібло - Антон Коль (плавання, 100 м на спині);
  • Срібло - Максим Крипак (плавання, 50 м вільним стилем);
  • Срібло - Олексій Вірченко (плавання, 100 м батерфляєм);
  • Бронза - Анна Гонтар (плавання, 50 м вільним стилем);
  • Бронза - Євгенія Бреус (фехтування на візках, шабля).

У НОК називають такий старт "блискучим".

Наразі збірна України на 5 місці у загальному заліку змагань.

 

Нагадаємо: Золота призерка 29-річна Мерешко є параатлеткою з церебральним паралічем. Вона фінішувала з часом 33,11 сек, випередивши на 0,04 сек американку Елізабет Маркс. 17-річна Гонтар фінішувала третьою з часом 33,40.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаУкраїнаспорт


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