Украина в первый день Паралимпиады завоевала сразу 8 медалей

1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали завоевала сборная Украины в первый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио-2020.

Источник: Национальный олимпийский комитет в Facebook

Детали: Медали получили:

Золото - Елизавета Мерешко (плавание, 50 м вольным стилем) с рекордом Паралимпийских игр;

Серебро - Артем Манько (фехтование на колясках, сабля)

Серебро - Елена Федота (фехтование на колясках, сабля)

Серебро - Антон Коль (плавание, 100 м на спине)

Серебро - Максим Крипак (плавание, 50 м вольным стилем)

Серебро - Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляем)

Бронза - Анна Гонтар (плавание, 50 м вольным стилем)

Бронза - Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля)

В НОК называют такой старт "блестящим".

Сейчас сборная Украины на 5 месте в общем зачете соревнований.

Напомним: Золотая призерша 29-летняя Мерешко является параатлеткой с церебральным параличом. Она финишировала со временем 33,11 сек, опередив на 0,04 сек американку Элизабет Маркс. 17-летняя Гонтар финишировала третьей со временем 33,40.