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Українська призерка Олімпіади віддала подаровану квартиру тренеру

Середа, 25 серпня 2021, 17:23
Фото: Facebook Коляденко

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з вільної боротьби Ірина Коляденко вирішила віддати подаровану квартиру за перемогу своєму тренеру Володимиру Яременко. 

Джерело: Ірина Коляденко у Facebook 

Пряма мова: "Це мій тренер, з яким я працюю на протязі восьми років, який мене не тільки тренує, а й завжди був поряд протягом всього часу. Так, було не легко. Ну щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла!  Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він йшов заради цієї перемоги. І хоч в нашій країні, на жаль, тренерів залишають поза увагою, але я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку".

Деталі: Ключі від квартири в Ірпені 24 серпня Коляденко вручив очільник Київської ОДА Василь Володін. Водночас, спортсменка так і не має власного житла, проте вирішила віддати подаровану однокімнатну квартиру тренеру. 

Що передувало: 22-річна Ірина Коляденко здобуває бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Українська правда
Теми: спортОлімпіада


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