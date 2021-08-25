Украинская призерка Олимпиады отдала подаренную квартиру тренеру

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко решила отдать подаренную квартиру за победу своему тренеру Владимиру Яременко.

Источник: Ирина Коляденко в Facebook

Прямая речь: "Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Ну чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю все вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру СПАСИБО!!! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко".

Детали: Ключи от квартиры в Ирпене 24 августа Коляденко вручил глава Киевской ОГА Василий Володин. В то же время, спортсменка так и не имеет собственного жилья, однако решила отдать подаренную однокомнатную квартиру тренеру.

Что предшествовало: 22-летняя Ирина Коляденко выиграла бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.