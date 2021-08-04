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Ще одну медаль для України виборола борчиня Коляденко

Середа, 4 серпня 2021, 15:08
Ще одну медаль для України виборола борчиня Коляденко

22-річна Ірина Коляденко здобуває бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Джерело: трансляція Олімпіади на сайті "Суспільного"

Деталі: З рахунком 3:1 вона перемогла латвійку Анастасію Григор'єву.

Це уже 4 медаль для України за годину.

Коляденко виступає у ваговій категорії до 62 кг. Вона спортсменка Центрального спортивного клубу ЗС України.

Спортсменка з України на Олімпіаді перемогла китаянку Цзя Лун, нігерійку Амінат Аденії, але у півфіналі поступилася представниці Киргизстану Айсулі Тинибековій.

Для 22-річної Коляденко це перші Олімпійські ігри. Раніше у 2021 році вона виграла "золото" чемпіонату Європи, а у 2020 році була бронзовою призеркою.

 

Що було раніше: Декілька хвилин тому Україна завоювала першу золоту медаль - нардеп Жан Беленюк став найкращим у греко-римській боротьбі у категорії до 87 кг.

Крім того, 4 серпня українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів.

Українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук здобули бронзову медаль у артистичному плаванні – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.

 
 

Нагадаємо: 

  • У медальному заліку Олімпійських ігор 2020 Україна наразі на 37 сходинці. Українські спортсмени завоювали 11 медалей: 1 - "золото", 2 - "срібла" і 8 - "бронз".

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаспортЯпонія
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